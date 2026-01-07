Javier Flores Rodríguez celebra Reyes Magos en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un ambiente de alegría, tradición y cercanía con la comunidad, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, así como personal del DIF, realizaron este día el tradicional recorrido de Reyes Magos por los ejidos del municipio.

Durante la jornada también participaron el regidor Armando Contreras de Desarrollo Rural y Leticia Castellanos de Desarrollo Social, así como el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, quienes visitaron en una primera etapa los ejidos más alejados de la cabecera municipal, entre ellos San Blas, San Lorenzo, La Cascada, Higueras y Guadalupe Victoria.

En cada comunidad, las familias compartieron la tradicional rosca de Reyes, mientras que los Reyes Magos realizaron dinámicas, juegos y convivieron con niñas y niños, generando momentos de alegría y sana convivencia. Los asistentes que encontraron el Niño Dios en la rosca recibieron premios, además de la entrega de juguetes para las niñas y niños y bolsitas de dulces, fortaleciendo así la preservación de las tradiciones y el espíritu de unión familiar.

El alcalde Javier Flores Rodríguez expresó que "para nosotros es muy bonito y gratificante ver los rostros de felicidad que deja compartir nuestras tradiciones, promoviendo valores como la paz, la esperanza y el amor por la sociedad".

Durante el recorrido, el edil aprovechó para supervisar obras en proceso, como la construcción de la barda en el ejido San Blas, refrendando su compromiso con el desarrollo social y la mejora de infraestructura en las comunidades rurales.