San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la clausura de los talleres impartidos en la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán". El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a alumnos y maestros, quienes compartieron los resultados de su esfuerzo, dedicación y aprendizaje durante este periodo.

A través del Departamento de Educación y Cultura, en coordinación con la regidora de Educación, María Luisa García, y la directora de Educación y Cultura, Mayra Barrientos, se impulsaron estos espacios de formación artística y cultural que permiten a niñas, niños, jóvenes y adultos desarrollar sus habilidades y descubrir nuevos talentos.

Durante la ceremonia, el edil aplaudió el trabajo de los maestros talleristas, quienes compartieron sus conocimientos y acompañaron a los alumnos en el desarrollo de nuevas experiencias, fortaleciendo la creatividad, la expresión artística y la convivencia.

Entre los maestros que dirigieron los talleres que concluyeron actividades se encuentran:

* Aracely González Garza: Taller de manualidades.

* Julio Francisco Flores Miranda: Taller de guitarra.

* Francisca Flores Contreras: Taller de tejido.

* David Sergio Zúñiga Limón: Taller de guitarra y canto.

* Luis Daniel Ortiz Ramos: Taller de ajedrez.

* Juan Jesús Rodríguez González: Taller de artes plásticas.

* Omar Alejandro Romo Ibarra: Taller de batería y teclado.

* Juana María Garza Corona: Taller de danza.

* Mayra Alejandra Rangel Castellanos: Taller de pintura.

Las autoridades felicitaron a todas y todos los participantes, quienes al final hicieron una demostración de los nuevos talentos con la enseñanza y el desarrollo cultural de San Buenaventura.