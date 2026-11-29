Saltillo, Coah.- Lo que para muchas personas puede representar un objeto en desuso, para otras familias puede convertirse en alimento, artículos de limpieza, productos de higiene o incluso un juguete para sus hijas e hijos. Bajo esta visión de solidaridad y responsabilidad ambiental, el DIF Coahuila impulsa el programa Mercadito pa' delante, una iniciativa que transforma los materiales reciclables en oportunidades para las familias y contribuye al cuidado del medio ambiente.

A través de este programa, las familias coahuilenses pueden intercambiar materiales reciclables por productos de la canasta básica, artículos de higiene personal, insumos de limpieza para el hogar y juguetes para niñas y niños, de acuerdo con el peso del material que entregan.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que Mercadito pa' delante representa una forma de unir esfuerzos para atender dos causas fundamentales: apoyar la economía familiar y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.

"En el DIF Coahuila creemos que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Con Mercadito pa' delante buscamos que las familias encuentren un beneficio directo al participar en el cuidado de nuestro entorno; que aquello que ya no utilizan en sus hogares pueda convertirse en productos que necesitan y, al mismo tiempo, contribuya a construir comunidades más limpias.

Esta iniciativa refleja el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar programas que tengan un impacto positivo en la vida de las familias, que promuevan la participación ciudadana y que nos permitan construir un Coahuila más consciente, solidario y comprometido con el cuidado del medio ambiente. Queremos que cada vez más personas se sumen y descubran que reciclar también es una manera de ayudar a su familia y a nuestra comunidad", expresó.

Desde su implementación, Mercadito pa' delante ha generado resultados importantes gracias a la participación de miles de familias que han encontrado en el reciclaje una alternativa para aprovechar los materiales que tienen en casa y obtener productos de utilidad para sus hogares.

Durante 2025 se realizaron 39 mercaditos, en los que se recuperaron 132 mil 496 kilogramos de materiales reciclables y se benefició a 4 mil 381 familias. En lo que va de 2026 se han llevado a cabo 38 jornadas, con una recuperación de 130 mil 494 kilogramos y 3 mil 360 familias beneficiadas.

En conjunto, ambos años suman 77 mercaditos, 262 mil 990 kilogramos de materiales recuperados y 7 mil 741 familias beneficiadas. Además, las jornadas correspondientes a 2026 continúan, por lo que estos resultados seguirán incrementándose.

Como parte de esta estrategia, se reciben materiales como plástico soplado, plástico duro, polipropileno, policarbonato, PET, papel, aluminio, chatarra, llantas, vidrio, cartón y televisores, los cuales son clasificados y aprovechados para su adecuado manejo y reciclaje.

A cambio, las familias pueden obtener productos no perecederos como café, azúcar, atún, frijol, aceite, arroz y sardinas; alimentos frescos como huevo, tomate, cebolla, chile y naranja; así como juguetes, jabón, papel higiénico, shampoo y artículos de limpieza como cloro, detergente, escobas, cubetas y trapeadores.

Más allá del intercambio, el programa tiene un propósito ambiental fundamental: fomentar que las familias descacharricen sus viviendas y eviten acumular materiales en azoteas, patios y espacios que puedan convertirse en focos de contaminación, así como impedir que estos residuos terminen en lugares inadecuados.

De esta manera, Mercadito pa' delante contribuye a mantener entornos más limpios, reducir la acumulación de residuos y fortalecer la participación de la ciudadanía en el aprovechamiento responsable de los materiales reciclables.

El DIF Coahuila refrenda su compromiso de continuar acercando esta iniciativa a más municipios y comunidades del estado, impulsando una cultura en la que el cuidado del medio ambiente y el apoyo a la economía familiar caminen de la mano.

Porque reciclar también es ayudar, cuidar nuestro entorno y transformar lo que tenemos en nuevas oportunidades para nuestras familias.