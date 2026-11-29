El triunfo internacional de Darío Nabil Iza Mancinas, joven monclovense de 17 años que conquistó dos medallas de oro en jiu-jitsu brasileño en Colombia, se viralizó en redes sociales luego de que el creador de contenido SoyTuAlex compartiera su historia y reconociera su logro deportivo.

A través de su página de Facebook, identificada como blog personal y donde cuenta con miles de seguidores, el influencer destacó las dos preseas obtenidas por el coahuilense y lo reconoció como un orgullo para México. "¡Eres un orgullo para México!", publicó junto a una fotografía del deportista, acompañada de etiquetas como #OrgulloMexicano, #JiuJitsu, #Monclova y #Coahuila, con las que contribuyó a dar mayor difusión a su resultado.

Darío conquistó las dos medallas de oro el pasado 16 de noviembre, durante un torneo internacional de jiu-jitsu brasileño celebrado en la Universidad CES, en Medellín, Colombia, donde obtuvo el primer lugar en las modalidades gi, que se practica con kimono, y no-gi, sin kimono.

El estudiante del COBAC Prepa 24 de Monclova y representante del gimnasio Matt Monclova compitió contra deportistas de distintos países de Latinoamérica, en lo que fue su primera experiencia en una competencia internacional fuera de México.

Su resultado destaca también por el esfuerzo que implica combinar sus estudios de preparatoria con los entrenamientos por las tardes, en un gimnasio local y sin pertenecer a un centro de alto rendimiento. La difusión de su historia permitió reconocer no solo sus resultados deportivos, sino también el talento de los jóvenes monclovenses que encuentran en sus comunidades oportunidades para prepararse y competir en escenarios internacionales.