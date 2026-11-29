Saltillo, Coah. - El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo entregaron 102 aparatos auditivos, con lo que suman más de 600 desde el inicio de la administración a la fecha.

"Felicidades a las y los beneficiarios de este gran programa que ayuda a mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de sus cuidadores. En Saltillo seguiremos sumando esfuerzos e impulsando políticas públicas que acerquen más oportunidades a quienes más lo necesitan", dijo.

Javier Díaz destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se pueden llevar a cabo este tipo de programas en los que las y los beneficiarios únicamente cubren una cuota de recuperación.

"Este tipo de aparatos tienen un valor comercial de entre 11 mil 500 y 13 mil pesos, y la cuota de recuperación de cada uno de ustedes es solamente de 500 pesos, por lo que reciben un aparato auditivo de gran calidad", mencionó el alcalde.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la importancia de recibir un aparato auditivo para mejorar la calidad de vida de las personas.

"Porque sabemos que cuando alguien no escucha bien, muchas veces es difícil que esté en contacto con su comunidad. Entonces, estos aparatos les van a ayudar muchísimo. Estamos muy contentos de poderlos ayudar", dijo.

Luly López reiteró su compromiso de buscar siempre lo mejor para la ciudadanía que más lo necesita, buscando el cómo sí, con el respaldo del alcalde Javier Díaz y trabajando en equipo con la comunidad.

Durante el evento se llevó a cabo el encendido de los aparatos auditivos de María Guadalupe Martínez Díaz, Manuel Venegas González y América Natalia Benavides González, esta última, quien agradeció a nombre de las y los beneficiarios el apoyo recibido.

"El más sincero agradecimiento al alcalde Javier Díaz y a su esposa Luly López por hacer posible este programa de entrega de aparatos auditivos. Agradezco sinceramente su sensibilidad, su compromiso y el interés por mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan, así como por atender sus necesidades. Gracias por este beneficio y por brindarnos la oportunidad de escuchar mejor y disfrutar plenamente de nuestro entorno", dijo.

Durante la entrega de aparatos auditivos estuvieron presentes Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; y Karina Valdés Ávalos, directora de Audiocare.