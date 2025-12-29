San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez anuncia descuentos en el predial

San Buenaventura, Coah.- San Buenaventura está cerrando el año 2025 con gran participación ciudadana, particularmente en el cumplimiento del pago del impuesto predial, informó el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien se dijo satisfecho por la respuesta responsable de las y los sambonenses.

El edil recordó que durante los últimos días de diciembre se mantiene un 10 % de descuento en el pago del predial, además de condonación total de recargos correspondientes a años anteriores, por lo que invitó a la población a aprovechar este beneficio antes del cierre del año.

Asimismo, anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará un 25 % de descuento en el pago del predial, y cada contribuyente que realice su pago en Tesorería Municipal participará en la rifa de un automóvil, como parte de los incentivos para fomentar el cumplimiento fiscal.

Flores Rodríguez destacó que los recursos recaudados se transforman en obras y acciones en colonias, ejidos y distintos sectores del municipio, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar de las familias de San Buenaventura.

En materia de obra pública, el alcalde informó que no se bajará el ritmo de trabajo al cierre del año. Detalló que se realizan labores de recarpeteo y aplicación de asfalto en el bulevar Francisco Villa, trabajos de bacheo en distintos puntos del municipio, así como reparaciones de alumbrado público en ejidos.