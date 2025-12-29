Contactanos
Coahuila

San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez anuncia descuentos en el predial

Flores Rodríguez asegura que los recursos recaudados se destinarán a obras y acciones en diversas colonias y ejidos del municipio.

Por Staff / La Voz - 29 diciembre, 2025 - 05:57 p.m.
San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez anuncia descuentos en el predial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Buenaventura, Coah.- San Buenaventura está cerrando el año 2025 con gran participación ciudadana, particularmente en el cumplimiento del pago del impuesto predial, informó el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien se dijo satisfecho por la respuesta responsable de las y los sambonenses.

      El edil recordó que durante los últimos días de diciembre se mantiene un 10 % de descuento en el pago del predial, además de condonación total de recargos correspondientes a años anteriores, por lo que invitó a la población a aprovechar este beneficio antes del cierre del año.

      Asimismo, anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará un 25 % de descuento en el pago del predial, y cada contribuyente que realice su pago en Tesorería Municipal participará en la rifa de un automóvil, como parte de los incentivos para fomentar el cumplimiento fiscal.

       

      Flores Rodríguez destacó que los recursos recaudados se transforman en obras y acciones en colonias, ejidos y distintos sectores del municipio, reafirmando el compromiso de su administración con el bienestar de las familias de San Buenaventura.

      En materia de obra pública, el alcalde informó que no se bajará el ritmo de trabajo al cierre del año. Detalló que se realizan labores de recarpeteo y aplicación de asfalto en el bulevar Francisco Villa, trabajos de bacheo en distintos puntos del municipio, así como reparaciones de alumbrado público en ejidos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados