Saltillo se prepara para la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

SALTILLO, COAH.- Saltillo ultima los preparativos para recibir esta semana la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, que reunirá a 32 arqueros de 17 países y será transmitida en 70 naciones.

El alcalde Javier Díaz González informó que la ciudad se encuentra lista para recibir a los atletas, entrenadores, familiares y visitantes que acudirán a la competencia, cuya sede será la Plaza de Armas.

"Estamos listos para poder recibir a los arqueros de 17 países", señaló el edil.

En la Plaza de Armas se realizan los últimos trabajos de instalación de la infraestructura para la competencia. Las gradas tendrán capacidad para más de mil 500 personas, por lo que se espera una importante asistencia de público.

El despliegue logístico contempla no solo a los 32 competidores, sino también a los equipos que acompañan a cada deportista, incluidos entrenadores, metodólogos, nutriólogos, psicólogos deportivos y especialistas encargados de la preparación y mantenimiento del equipo.

También se prevé la llegada de familiares, aficionados, atletas juveniles, entrenadores y representantes de asociaciones y federaciones deportivas.

Díaz González estimó que el evento generará una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, principalmente en hoteles, restaurantes, comercios y servicios.

La transmisión internacional en 70 países permitirá, además, proyectar los atractivos culturales, gastronómicos y turísticos de Saltillo.

Cuatro coahuilenses representarán a México durante la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

El alcalde destacó el nivel alcanzado por esta disciplina en Coahuila y recordó que dos de las tres integrantes del equipo mexicano que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 son coahuilenses: la saltillense Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, originaria de Ramos Arizpe.

Díaz González consideró que la participación de las atletas también representa una oportunidad para inspirar a niñas, niños y jóvenes que practican algún deporte y aspiran a competir por México en escenarios internacionales.

El municipio buscará que los cambios generen la menor afectación posible para quienes transitan diariamente por la zona.