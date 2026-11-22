San Buenaventura, Coah.- Con gran orgullo y participación ciudadana, autoridades municipales encabezaron el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, que reunió a 27 contingentes de instituciones educativas, organismos y agrupaciones del municipio.

Las actividades iniciaron con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Pancho Villa, ubicado frente a la Rotonda del Árbol de la Vida, como homenaje a los héroes de la Revolución Mexicana.

Posteriormente, los contingentes se concentraron a las orillas de la Plaza Villista para dar paso al arranque del desfile, encabezado por las autoridades municipales y educativas que caminaron al lado de los integrantes del Cabildo.

Durante el recorrido destacaron las presentaciones de jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, instituciones de educación media superior y universidades, con bailables, tablas rítmicas, porras, carros alegóricos y estampas alusivas a la Revolución Mexicana.

Entre los participantes estuvieron la Escuela Revolución, CAM 16, DIF, CCAPI, los jardines de niños Aureliano Esquivel, quien además está cumpliendo este día sus primeros 80 años, Lucio Blanco, Jaime Torres Bodet, Presidente Lázaro Cárdenas, Amado Nervo y Amanecer, además de las escuelas generales Lucio Blanco, Benito Juárez, Dr. Ruperto del Valle, Ricardo Flores Magón, Nuevo Horizonte, Margarita Maza de Juárez, Dieciséis de Septiembre, Ignacio Zaragoza y Año de Juárez.

También participaron la Secundaria General Andrés S. Viesca, CECyTEC Francisco Coss, CBTA 209, Misión Cultural 170J, CEUC, UTRCC y Protección Civil.

La participación de las instituciones, incluyendo el trabajo de Misiones Culturales, dio muestra del compromiso de la comunidad educativa y de las agrupaciones locales por mantener vivas las tradiciones cívicas y fortalecer la identidad de San Buenaventura.

Para el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien estuvo acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala e hijos, este desfile es de gran participación en el municipio con el apoyo de los sambonenses que salieron a las calles en una de las fechas más significativas de la historia nacional, promoviendo entre las nuevas generaciones el respeto por los acontecimientos que dieron rumbo a México.