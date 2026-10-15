San Buenaventura recibe nuevas canchas de fútbol 5

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez anunció buenas noticias para el deporte de San Buenaventura, con la entrega oficial de los documentos que acreditan la conclusión y entrega de tres canchas de fútbol 5, construidas mediante la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, como parte del programa Rumbo al Mundial FIFA 2026.

El regidor de Deportes, Abdiel Castellanos Rosales, informó que el municipio recibió el acta correspondiente, con lo que se formaliza la entrega de estos espacios deportivos para su aprovechamiento en beneficio de niñas, niños, jóvenes y deportistas de la localidad.

Detalló que dos de las canchas se encuentran en el área verde de la colonia Solidaridad, mientras que la tercera está ubicada en la Unidad Deportiva de San Buenaventura.

Cada cancha cuenta con pasto sintético, malla perimetral de cuatro metros de altura, 66 lámparas LED tipo estadio y porterías con sus respectivas redes, instalaciones que permitirán ampliar las alternativas para la práctica del fútbol y el desarrollo de nuevas actividades deportivas.

Castellanos Rosales destacó que, con la entrega oficial de los espacios, el ayuntamiento podrá avanzar en su aprovechamiento y realizar adecuaciones que contribuyan a mejorar las instalaciones, además de impulsar la apertura de ligas municipales.

Señaló que ya existe interés de equipos y deportistas por utilizar las canchas, por lo que se trabaja en la planeación de nuevas competencias en coordinación con jóvenes del municipio.

Asimismo, explicó que se contempla la integración de un patronato con participación de vecinos y habitantes de los sectores donde se ubican las instalaciones, a fin de fomentar el cuidado, mantenimiento y conservación de las canchas, con el respaldo permanente del gobierno municipal.

El regidor subrayó que estos nuevos espacios contribuirán a desahogar la demanda de las unidades deportivas existentes y ofrecerán más oportunidades para que las nuevas generaciones practiquen fútbol en instalaciones adecuadas.