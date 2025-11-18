Javier Flores Rodríguez entrega chamarras a Protección Civil en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez dio inicio a la semana con la entrega formal de chamarras al equipo de Protección Civil y Bomberos, con el propósito de fortalecer la uniformidad, el resguardo personal y la identidad institucional de quienes diariamente velan por el bienestar de la ciudadanía.

Durante el acto, el alcalde destacó que esta entrega forma parte del compromiso permanente del Ayuntamiento por dotar al personal operativo de mejores condiciones laborales. "Nuestro reconocimiento hacia ustedes debe reflejarse no solo en palabras, sino también en acciones. Hoy cumplimos con una necesidad básica de su equipo y reafirmamos que seguiremos trabajando para que cuenten con las herramientas adecuadas para realizar su labor con seguridad y profesionalismo. Gracias por su entrega, por estar siempre listos y por servir con compromiso a San Buenaventura", expresó Flores Rodríguez.

El director de Protección Civil, Héctor Ramón Gutiérrez, agradeció la sensibilidad y el respaldo del alcalde hacia el cuerpo de emergencia, señalando que esta entrega de 12 chamarras llega en un momento oportuno para enfrentar las variaciones climáticas y las exigencias del trabajo de campo. "Estas chamarras son una muestra de apoyo a nuestro equipo que sale todos los días a atender reportes, incendios, rescates y cualquier situación que ponga en riesgo a la población. Saber que contamos con un Ayuntamiento que nos equipa y nos respalda nos motiva a seguir adelante", afirmó.