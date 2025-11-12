Javier Flores Rodríguez entrega triciclo adaptado a Don Fidencio en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó una visita personalizada para atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, entregando un triciclo adaptado al señor Fidencio Dávila Morales, vecino de la colonia 18 de Febrero.

Don Fidencio expresó su agradecimiento al mencionar que anteriormente contaba con una silla de ruedas adaptada, pero ya en malas condiciones, y que con este nuevo apoyo mejorará significativamente su movilidad y calidad de vida.

¿Qué ocurrió?

Durante la entrega, el Presidente Municipal estuvo acompañado por la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano Sánchez, quien refrendó el compromiso de la institución de continuar brindando apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo con acciones concretas el bienestar de las familias sambonenses.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de atender las necesidades de los ciudadanos, asegurando que el DIF Municipal seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Ilse Lozano Sánchez también enfatizó que este tipo de apoyos son fundamentales para fomentar la inclusión y el bienestar social en San Buenaventura.