San Buenaventura inicia reclutamiento de nuevos policías: Javier Flores Rodríguez lo confirma

El Gobierno Municipal de San Buenaventura inició el proceso de reclutamiento de nuevos elementos para fortalecer la Dirección de Seguridad Pública, con 15 aspirantes registrados que serán sometidos a evaluaciones y exámenes de control y confianza.

El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que los interesados deberán cumplir con la evaluación inicial, posteriormente aprobar los exámenes de control y confianza y, finalmente, cursar la academia de formación policial antes de incorporarse a la corporación. "Van cerca de 15 personas registradas. Primero se les hace la evaluación, después presentan los exámenes de control y confianza y posteriormente tienen que hacer una academia", explicó.

El edil estimó que será a finales de diciembre cuando concluya el proceso y se conozca cuántos aspirantes resultan aptos para integrarse al cuerpo de seguridad.

Actualmente, la Dirección de Seguridad Pública cuenta con 21 elementos, aunque la necesidad operativa es de 40 policías. Flores Rodríguez señaló que el fortalecimiento de la corporación se realizará de manera gradual, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones y la disponibilidad presupuestal del municipio.

"Tenemos que irlo haciendo poco a poco y en base también al presupuesto con el que contamos para trabajarlo", puntualizó.