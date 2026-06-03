Javier Flores Rodríguez supervisa avance de canchas en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con la finalidad de ofrecer a la población espacios de convivencia familiar y brindar lugares dignos para la recreación de niñas, niños y jóvenes, el alcalde Javier Flores Rodríguez continúa impulsando la rehabilitación de canchas deportivas en distintos sectores del municipio.

Durante un recorrido de supervisión, el Edil constató que algunas de las nuevas canchas de fútbol 7 registran un avance cercano al 80 por ciento, lo que permitirá que próximamente estén disponibles para el uso de la ciudadanía.

Actualmente se trabaja en la instalación de dos canchas en la colonia Solidaridad y una más en la Unidad Deportiva, espacios que forman parte de la estrategia municipal para acercar áreas de esparcimiento y actividad física a las familias de San Buenaventura.

Asimismo, el alcalde informó que se trabaja en la colocación de malla ciclónica en estas áreas deportivas, con el propósito de brindar mayor seguridad a jugadores, visitantes y espectadores.

Flores Rodríguez junto al director de Alumbrado Audon Gutiérrez constató que en los próximos días se realizará la instalación de luminarias, lo que permitirá que los espacios puedan ser aprovechados también durante las tardes y noches, especialmente en el próximo periodo vacacional.

"Queremos que nuestros niños, jóvenes y adolescentes cuenten con lugares seguros, cercanos a sus hogares y adecuados para practicar deporte, convivir y divertirse sanamente", expresó el Presidente Municipal.