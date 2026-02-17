Javier Flores Rodríguez anuncia inversión de 20 millones en obra pública en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, informó que su administración mantiene en marcha un ambicioso programa de obra pública tanto en la cabecera municipal como en los ejidos, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

Entre los trabajos más relevantes se encuentra el recarpeteo de la entrada principal del municipio, así como del bulevar Humberto Rodríguez, vialidades que registraban un importante desgaste y que son consideradas estratégicas por el flujo diario de automovilistas.

"El objetivo es mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas arterias. Estamos destinando cerca de 20 millones de pesos en obra pública para distintos sectores", señaló el edil.

Flores Rodríguez detalló que la semana pasada realizó un recorrido por diversos ejidos, donde sostuvo reuniones con comisariados para conocer de primera mano las principales necesidades del campo.

"Estuvimos visitando ejidos y platicamos con los comisariados para ver las necesidades del campo y, en base a eso, estar trabajando. Son proyectos de forma bipartita; la gente del campo coopera con el municipio", explicó.

El alcalde adelantó que este miércoles estarán presentes en el ejido El Serrito para dialogar con los habitantes y definir acciones prioritarias. Entre las peticiones recibidas destaca el apoyo para la limpieza del canal, labores en las que el Ayuntamiento trabajará de manera coordinada con la comunidad.

Con estas acciones, la administración municipal busca fortalecer la infraestructura urbana y rural, así como mantener un trabajo cercano con los ciudadanos para atender de manera directa sus demandas.