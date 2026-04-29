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Coahuila

Javier Flores Rodríguez inaugura SUBLI&MAX en San Buenaventura

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó el esfuerzo de los jóvenes emprendedores Nohely Anayanky y Jesús Mireles.

Por Staff / La Voz - 29 abril, 2026 - 07:29 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.- Como parte del impulso al desarrollo económico local, el alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó la inauguración del nuevo negocio SUBLI&MAX, dando la bienvenida a este proyecto emprendedor que nace del talento y la iniciativa de ciudadanos del municipio.

      Durante el evento, el edil felicitó a los jóvenes emprendedores Nohely Anayanky y Jesús Mireles por su esfuerzo y visión para emprender en San Buenaventura. "Felicito a Nohely Anayanky y Jesús Mireles por este proyecto que refleja esfuerzo, dedicación y el espíritu de salir adelante. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Estoy seguro de que será un espacio que generará oportunidades y seguirá fortaleciendo la economía local," expresó el alcalde.

       

      La bendición del establecimiento estuvo a cargo del sacerdote Christian Figueroa, quien deseó prosperidad al nuevo negocio y a sus propietarios en esta etapa que inician.

       

      Con la apertura de SUBLI&MAX, el municipio de San Buenaventura amplía el comercio local y respalda a quienes apuestan por invertir y generar oportunidades en la comunidad.

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