Javier Flores Rodríguez inaugura SUBLI&MAX en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Como parte del impulso al desarrollo económico local, el alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó la inauguración del nuevo negocio SUBLI&MAX, dando la bienvenida a este proyecto emprendedor que nace del talento y la iniciativa de ciudadanos del municipio.

Durante el evento, el edil felicitó a los jóvenes emprendedores Nohely Anayanky y Jesús Mireles por su esfuerzo y visión para emprender en San Buenaventura. "Felicito a Nohely Anayanky y Jesús Mireles por este proyecto que refleja esfuerzo, dedicación y el espíritu de salir adelante. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Estoy seguro de que será un espacio que generará oportunidades y seguirá fortaleciendo la economía local," expresó el alcalde.

La bendición del establecimiento estuvo a cargo del sacerdote Christian Figueroa, quien deseó prosperidad al nuevo negocio y a sus propietarios en esta etapa que inician.

Con la apertura de SUBLI&MAX, el municipio de San Buenaventura amplía el comercio local y respalda a quienes apuestan por invertir y generar oportunidades en la comunidad.