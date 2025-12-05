San Buenaventura: inicia entrega de cartillas militares a jóvenes

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura inició la entrega de las cartillas militares a jóvenes que hicieron su trámite durante el año en curso.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y el Secretario del Ayuntamiento José Luis Terrazas invitaron cordialmente a los jóvenes sambonenenses a completar este proceso, que representa un paso relevante dentro de sus obligaciones cívicas.

Durante la primera entrega, informaron que a partir del viernes 5 de diciembre y hasta el 30 de enero de 2026 los jóvenes podrán recoger las cartillas militares liberadas, clase 2006. La encargada del Departamento de Reclutamiento, Martina Garza, explicó que durante este periodo los jóvenes que realizaron su trámite deberán acudir para recoger este importante documento oficial.

Recordó que contar con la cartilla militar liberada ofrece diversos beneficios para la vida personal, laboral y académica. Este documento acredita la identidad y el cumplimiento de deberes ciudadanos; además, suele ser solicitado en trámites laborales, especialmente en empresas formales y dependencias gubernamentales. También es un requisito en algunos procesos estudiantiles como becas, prácticas profesionales o titulación, y facilita gestiones como la obtención de pasaporte o la realización de trámites en el extranjero. De esta manera, los jóvenes que reciben su cartilla consolidan un respaldo administrativo que les abrirá oportunidades en distintos ámbitos.

El municipio dijo que la entrega se realizará en horario de oficina dentro del Departamento de Reclutamiento, donde el personal brindará el acompañamiento necesario a todos los jóvenes que acudan por su documento.