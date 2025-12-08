Javier Flores Rodríguez inicia Operativo Abrigo: apoyo a familias vulnerables en San Buenaventura

FRONTERA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, anunció el arranque del Operativo Abrigo, una estrategia que se desplegará durante la temporada invernal para brindar apoyo directo a las familias en situación vulnerable, tanto en colonias como en ejidos.

El programa contempla la entrega de cobertores y calentadores, así como la instalación de un espacio seguro para quienes pudieran requerir resguardo ante las bajas temperaturas.

Flores Rodríguez detalló que el DIF municipal ya tiene identificadas a varias de las familias que necesitan este apoyo, gracias al trabajo cercano que se ha realizado durante los últimos meses. Con esta información, las brigadas podrán acudir de manera puntual a los hogares que más lo requieren.

"De igual manera, con Protección Civil se está habilitando un albergue para que, en dado caso de que haya gente en malas condiciones, tenerlos ahí en el auditorio municipal a partir de esta semana", señaló el alcalde. El espacio contará con capacidad para recibir hasta a 20 personas, ofreciendo un lugar seguro y climatizado ante cualquier emergencia.

El operativo contempla visitar al menos a 100 familias para la entrega de cobertores y calentadores. Entre los sectores considerados como prioritarios se encuentran el ejido Saca de Bucareli, Nueva Esperanza, Los Nogales y otras comunidades donde las condiciones climáticas suelen impactar con mayor fuerza.

El alcalde aseguró que el objetivo es prevenir riesgos y proteger especialmente a adultos mayores, menores y personas con movilidad limitada, reiterando que el municipio permanecerá atento durante toda la temporada invernal.