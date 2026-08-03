Reparan luminarias en ejido y bulevar

San Buenaventura, Coah.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar los servicios públicos y brindar mayor seguridad a la población, la Presidencia Municipal de San Buenaventura realiza trabajos de reparación y mantenimiento de luminarias en el Ejido San Francisco, así como en el bulevar Dr. Humberto Rodríguez.

Las labores son efectuadas por la cuadrilla de Alumbrado Público, encabezada por el director Audón, quien coordina las acciones para atender oportunamente los puntos donde se han detectado fallas en el sistema de iluminación.

Estas tareas forman parte de la estrategia municipal de mejoramiento urbano impulsada por la administración del alcalde Javier Flores Rodríguez, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las familias, peatones y automovilistas.

De manera simultánea, el personal continúa atendiendo los reportes realizados por la ciudadanía, dando respuesta a las solicitudes relacionadas con el alumbrado público en distintos sectores del municipio.