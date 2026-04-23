Primaria Benito Juárez se lleva el torneo Defiende tu Escuela en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En una emotiva visita, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció y premió a los alumnos ganadores del torneo 'Defiende tu Escuela', programa impulsado en coordinación entre Seguridad Pública y el área de Educación, enfocado en fomentar la convivencia, el deporte y la prevención entre estudiantes.

El evento contó con una destacada participación de instituciones educativas y la presencia de la secretaria de Proximidad Social en Coahuila, Gabriela Franyutti, quien respaldó estas acciones preventivas dirigidas a la niñez.

La escuela ganadora fue la Primaria Benito Juárez, cuyo equipo mixto integrado por alumnos de 4° y 5° grado (categoría 2015-2016) obtuvo una contundente victoria con marcador de 5-0 frente a la escuela Lucio Blanco, demostrando entusiasmo, disciplina y trabajo en equipo durante el torneo.

Como parte del premio, el alcalde Javier Flores Rodríguez hizo entrega de un minisplit para la institución educativa, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes que defendieron con orgullo a su escuela.

Asimismo, el edil realizó la entrega de uniformes deportivos al equipo de handball de la Escuela Primaria Presidente Benito Juárez, quienes representarán al municipio en un próximo torneo que se llevará a cabo en la ciudad de Monclova.