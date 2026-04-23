Castaños: Yesica Sifuentes lidera jornada de limpieza en el municipio

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación de espacios públicos, autoridades municipales de Castaños llevaron a cabo labores de limpieza en distintos puntos del municipio, en coordinación con cuadrillas de trabajadores temporales.

Estas actividades se realizaron con el objetivo de mantener calles, plazas y áreas comunes en mejores condiciones, brindando a la ciudadanía entornos más dignos, seguros y ordenados. Durante la jornada, se llevaron a cabo trabajos de recolección de basura, retiro de desechos y limpieza general en zonas estratégicas.

Asimismo, se reforzaron las acciones de concientización dirigidas a la población, invitando a las y los ciudadanos a sumarse al cuidado de su entorno, evitando tirar basura y fomentando hábitos que contribuyan a preservar la limpieza del municipio.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de las familias de Castaños, convencidos de que un municipio limpio no solo mejora su imagen, sino que también fortalece el sentido de pertenencia, la salud y bienestar de la comunidad.

Subrayó la importancia de la participación ciudadana en estas labores, ya que el trabajo en equipo entre gobierno y sociedad es clave para lograr resultados duraderos.

"Mantener limpio nuestro municipio es una tarea compartida; desde el Gobierno Municipal seguiremos impulsando estas acciones, pero es fundamental que todas y todos pongamos de nuestra parte para cuidar los espacios que son de todos", expresó la edil.

Para finalizar, Sifuentes Zamora reiteró su compromiso de continuar implementando estrategias que promuevan el orden, la limpieza y el respeto por el medio ambiente.