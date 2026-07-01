Javier Flores Rodríguez entrega resultados de la Feria 2026 en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Comité Central de la Feria de San Buenaventura 2026 realizó la entrega oficial de los porcentajes correspondientes a las soberanas del certamen, además de informar el destino de los recursos obtenidos durante el proceso de elección.

El evento fue encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité Central de la Feria 2026, Bertha Luz Flores Moreno, quienes dieron a conocer que los ingresos generados permitieron la recaudación de recursos que serán destinados a obras y acciones de beneficio para la comunidad.

Como parte de la tradición del certamen, cada integrante de la Corte Real recibió el 20 por ciento de los recursos obtenidos durante su participación.

Los montos entregados fueron los siguientes: María Fernanda Palos Díaz, Reina 2026, 173 mil 727.73 pesos; María Fernanda Boone, Princesa, 133 mil 445.73 pesos; y Melanie Rivera Zúñiga, Duquesa, 57 mil 803.33 pesos. En total, la suma entregada a las soberanas asciende a 364 mil 976.80 pesos.

Asimismo, se informó la participación de comunidades rurales en el certamen, cuyos recursos quedaron distribuidos de la siguiente manera: "Flor del Ejido 2026", 86 mil 756 pesos, y el Ejido San Blas, 85 mil 360 pesos.

El Comité Central destacó que, tras las deducciones correspondientes y la entrega de porcentajes a las participantes, el recurso restante de la Corte de San Buenaventura será destinado a la compra de una ambulancia para fortalecer la infraestructura y los servicios de atención en el municipio. En tanto, los recursos correspondientes a los ejidos permanecerán en sus comunidades para mejoras locales.

Durante la ceremonia, las autoridades municipales reiteraron el compromiso de mantener un manejo transparente de los recursos generados por las festividades, priorizando acciones que representen beneficios directos para la población.

Finalmente, agradecieron la participación de candidatas, familias, comités ejidales y ciudadanía, al destacar que la colaboración de todos contribuye al desarrollo y bienestar de San Buenaventura.