IEC podría incorporar nuevos partidos políticos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) podría incorporar durante julio a dos nuevos partidos políticos nacionales a su Consejo General, una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita las instrucciones formales para concluir el procedimiento de integración.

Así lo informó Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Presidente Vocal del organismo, quien explicó que, tras la aprobación del registro nacional de las nuevas fuerzas políticas, corresponde al INE notificar a los organismos públicos locales electorales para que inicien el proceso de acreditación.

Precisó que, una vez cumplido ese trámite, los representantes de los nuevos institutos políticos tendrán derecho a participar en las sesiones del Consejo General, en igualdad de condiciones con el resto de los partidos que cuentan con registro nacional.

Rodríguez Fuentes señaló que el IEC aún no ha recibido la notificación oficial del INE. Sin embargo, indicó que tiene conocimiento de que en algunas entidades del país ya comenzaron las gestiones relacionadas con la acreditación de estas organizaciones políticas.

De acuerdo con la información disponible, los partidos que obtuvieron el registro nacional son Somos México y Partido Paz, por lo que ambos podrán incorporarse a los órganos electorales estatales una vez que concluyan los procedimientos correspondientes.

El Presidente Vocal añadió que, además de participar en las actividades institucionales, estas fuerzas políticas accederán a las prerrogativas previstas por la ley para los partidos con registro nacional. En consecuencia, los recursos públicos destinados a los institutos políticos deberán redistribuirse durante el segundo semestre del año para incluir a las nuevas organizaciones.

En cuanto a la creación de nuevos partidos políticos locales, aclaró que actualmente no existe un periodo abierto para solicitar ese registro. Explicó que la legislación establece que dicho procedimiento únicamente puede realizarse después de una elección de gubernatura, por lo que cualquier nueva fuerza política estatal deberá esperar al siguiente proceso para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo.

Respecto al proceso de extinción del partido México Avante, informó que todavía existen medios de impugnación pendientes de resolución. No obstante, indicó que las labores relacionadas con una eventual liquidación podrán iniciar cuando las autoridades competentes determinen que existen las condiciones legales para ello.

Finalmente, precisó que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos será la instancia responsable de conducir tanto los procedimientos de incorporación de nuevas fuerzas políticas como los procesos de liquidación que deriven de la pérdida de registro de algún partido.