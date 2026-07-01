Roberto Carlos llega a Saltillo para el FUTFEST 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a asistir este jueves 2 de julio al FUTFEST Saltillo 2026, donde estará presente el exfutbolista brasileño Roberto Carlos, considerado una de las máximas figuras del fútbol internacional.

La leyenda del fútbol mundial arribará a las instalaciones del Biblioparque Norte a partir de las 4:00 de la tarde, donde convivirá con la afición y participará en diversas actividades programadas dentro del festival.

Además de la presencia de Roberto Carlos, las y los asistentes podrán disfrutar de la transmisión en pantalla gigante de los partidos España contra Austria, a la 1:00 de la tarde, y Portugal contra Croacia, a las 5:00 de la tarde, correspondientes a los dieciseisavos de final del torneo internacional.

El Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía tomar previsiones y llegar con anticipación para participar en las actividades programadas durante la jornada.

El acceso al FUTFEST Saltillo 2026 tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y 68 pesos a través de la plataforma tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

Los asistentes podrán disfrutar además de juegos mecánicos, activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de artículos conmemorativos.

El festival permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con una programación de actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia.