Saltillo: Javier Díaz realiza rehabilitación de espacios públicos

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del trabajo permanente del alcalde Javier Díaz González para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses, personal del programa 'Aquí Andamos' realiza una jornada intensiva de rehabilitación, embellecimiento de espacios públicos y limpieza integral en distintos puntos de la ciudad.

El edil señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, orientada a ofrecer una ciudad más ordenada, segura y funcional para quienes habitan y transitan diariamente por sus espacios públicos.

En la Zona Centro, brigadas municipales avanzan con el programa de rehabilitación de banquetas sobre la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre Juan Antonio de la Fuente y Benito Juárez, donde se mejora la infraestructura peatonal para brindar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad a peatones y visitantes.

De manera paralela, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de embellecimiento en la plaza pública del fraccionamiento La Fuente, ubicada entre las calles 9, 10 y avenida La Fuente, mediante la aplicación de pintura en bancas, mobiliario urbano y cordones cuneta.

Asimismo, se llevan a cabo labores de limpieza integral y deshierbe en áreas verdes ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en el tramo entre Prolongación Francisco de Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de impulsar espacios adecuados para actividades al aire libre.

El Gobierno Municipal también reforzó los trabajos de limpieza profunda en el bulevar Fundadores, donde se realizaron acciones de retiro de basura y escombro, deshierbe y preparación del terreno para la siembra de arbolado en la zona oriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones para mejorar los espacios públicos y fortalecer la seguridad urbana, además de recordar que el asistente virtual 844-160-08-08 está disponible para reportar servicios públicos.