Saldo blanco en Saltillo tras triunfo de la Selección Mexicana

SALTILLO, COAH.- Las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana 2-1 sobre Ecuador concluyeron con saldo blanco en Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González, luego de los festejos realizados en distintos puntos de la ciudad tras el encuentro de eliminación directa de la justa mundialista.

El edil señaló que miles de familias se reunieron en las instalaciones del Fut Fest, ubicado en el Biblioparque Norte, así como en diversos sectores de la ciudad para seguir el partido y posteriormente celebrar la victoria del representativo nacional, sin que se registraran incidentes que pusieran en riesgo la integridad de los asistentes.

Indicó que, al finalizar el encuentro, numerosos aficionados acudieron a la calle Victoria y a la Alameda Zaragoza, en el Centro de Saltillo, donde los festejos se desarrollaron con orden y civilidad.

Para garantizar la seguridad de la población, el Gobierno Municipal implementó un operativo especial con la participación de elementos de la Comisaría de Seguridad y de distintas áreas de la administración local, además de realizar cierres temporales a la circulación vehicular en zonas con alta concentración de personas.

Díaz González afirmó que estas acciones permitieron salvaguardar la integridad de los asistentes y facilitar el desarrollo de las celebraciones en un ambiente familiar y seguro.

Finalmente, el alcalde llamó a la población a mantener un comportamiento responsable y respetuoso durante los próximos encuentros de la Selección Mexicana, privilegiando la seguridad, el orden y la convivencia familiar.