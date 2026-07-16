Comerciantes de San Buenaventura podrían recibir apoyo con extensión de la feria

El Ayuntamiento de San Buenaventura analiza extender una semana más, sin costo para los comerciantes y expositores, la permanencia en la Feria de San Buenaventura, como medida para compensar las bajas ventas provocadas por las lluvias registradas durante los festejos.

Propuesta de apoyo a comerciantes

El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que ya mantiene diálogo con los comerciantes para definir el apoyo que resulte más conveniente y permita que recuperen parte de las pérdidas ocasionadas por las condiciones climáticas. "Estamos platicando con ellos para ver de qué manera se les puede apoyar, siempre buscando que les vaya bien a los expositores y comerciantes y que se vayan con un buen sabor de boca de nuestra feria", expresó.

Alternativa de extensión de la feria

El edil señaló que una de las propuestas consiste en permitir que los comerciantes permanezcan una semana adicional en el recinto ferial sin pagar ningún costo por el uso del espacio. Explicó que esta alternativa se plantea debido a que los pronósticos indican una mejoría en las condiciones del clima durante la próxima semana, lo que podría incrementar la afluencia de visitantes y favorecer las ventas. "Vamos a platicarlo con ellos y, si les conviene y así lo deciden, como municipio estamos en la mejor disposición de apoyarlos", afirmó.

Flores Rodríguez indicó que todavía no se tiene un número exacto de comerciantes que podrían beneficiarse con esta medida, aunque precisó que la mayoría participa año con año en la feria y mantiene una relación cercana con el municipio.