El alcalde Javier Flores celebra el Día del Amor en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- San Buenaventura vivió una mañana llena de alegría y cercanía este viernes, cuando el alcalde Javier Flores Rodríguez recorrió la Plaza Principal de San Buenaventura para regalar flores y chocolates a las y los ciudadanos, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El edil estuvo acompañado por la regidora Gloria Leticia Castellanos, compartiendo un mensaje de amistad, cordialidad y unión con las familias que se encontraban en el lugar.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de convivir en armonía como comunidad:

"Hoy celebramos en el marco del Día del Amor y la Amistad, pero también el valor de vivir unidos como municipio. Cuando hay respeto, solidaridad y unidad, todo es posible. Que este día nos recuerde que los pequeños actos de bondad construyen un mejor San Buenaventura para todos".

Asimismo, subrayó que el trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanía es fundamental para atender los retos cotidianos del municipio, reafirmando que la solidaridad y la unidad siempre generan buenos resultados para la comunidad.