Saltillo: Javier Díaz González asegura seguridad en jornada electoral

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó a las y los integrantes de su Gabinete a mantener la seguridad y el estricto apego a la ley electoral con motivo de la jornada electoral de este fin de semana.

El Presidente Municipal destacó la importancia de cumplir con las disposiciones legales vigentes, por lo que informó que se llevará a cabo el resguardo de vehículos oficiales y el cierre de las oficinas municipales a partir del viernes 5 de junio.

Javier Díaz González mencionó que se mantendrá un operativo permanente para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la Ley Seca, la cual estará vigente de las 00:00 horas del sábado 6 de junio a las 24:00 horas del domingo 7 de junio.

El Alcalde señaló que, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se desplegará un operativo especial para brindar apoyo a la ciudadanía y contribuir a que la jornada transcurra en orden y tranquilidad. "Estarán las y los elementos policiales para que el proceso electoral pueda transcurrir sin contratiempos y, sobre todo, brindando paz y tranquilidad a las familias saltillenses", refirió.

Díaz González reiteró su disposición de actuar con estricto apego a las leyes electorales y colaborar con las autoridades correspondientes para garantizar una jornada segura para la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este domingo 7 de junio se suspenderá la Ruta Recreativa con el objetivo de garantizar el libre tránsito vehicular y facilitar la movilidad de la ciudadanía durante la jornada electoral.

La Dirección de Salud Pública Municipal señaló que la Ruta Recreativa se reanudará de manera habitual el domingo 14 de junio, en su horario regular de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.