San Buenaventura contará con nuevo semáforo en el bulevar Francisco Villa

San Buenaventura, Coah. – A fin de mejorar la vialidad y fortalecer la movilidad de peatones y automovilistas, el alcalde Javier Flores Rodríguez supervisó los trabajos de cimentación para la instalación de un nuevo semaforo sobre el bulevar Francisco Villa.

El edil informó que esta obra forma parte del programa de semaforización de San Buenaventura, mediante el cual se busca atender puntos estratégicos de la ciudad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por estas vialidades.

Durante su recorrido, el alcalde acompañó a los trabajadores del área de Obras Públicas, quienes iniciaron las labores de cimentación de la estructura que dará soporte al nuevo dispositivo de control vial.

Flores Rodríguez destacó que estas acciones responden a la necesidad de mejorar las condiciones de circulación en sectores con mayor flujo vehicular y contribuir a una movilidad más ordenada y segura.

"Estamos acompañando a los trabajadores de Obras Públicas, quienes están haciendo la cimentación de lo que será el nuevo semáforo aquí en este bulevar, tratando de mejorar la vialidad y la movilidad de la gente de estos sectores", señaló el alcalde.