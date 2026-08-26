Reconocimiento a docentes: Javier Flores Rodríguez en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido por algunas instituciones educativas del municipio para saludar y reconocer a las maestras y maestros durante la semana de planeación escolar, previo al inicio del nuevo ciclo educativo.

Durante la visita, el edil destacó el esfuerzo, compromiso y dedicación que diariamente ponen los docentes en la formación de las niñas, niños y jóvenes de San Buenaventura, y les hizo entrega de un presente con artículos de apoyo para sus actividades durante la semana del Consejo Técnico Escolar.

"Sabemos del esfuerzo y compromiso que ponen todos los días en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.

El presidente municipal señaló que durante los próximos días continuarán visitando más instituciones educativas para escuchar de manera directa las necesidades de las maestras y maestros, además de coordinar acciones de apoyo para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones escolares.

Asimismo, agradeció por trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento en su campaña de limpieza a escuelas donde funcionarios asisten a las brigadas y las comunidades educativas logran fortalecer los protocolos de limpieza, seguridad y contribuir a que las escuelas se encuentren en las mejores condiciones para recibir a las y los estudiantes.

"Seguiremos visitando más instituciones, saludando y escuchando a nuestras maestras y maestros para ponernos también al orden de apoyarles en la limpieza de sus instalaciones y los protocolos de seguridad", afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Buenaventura refrenda su respaldo al sector educativo y mantiene una atención cercana a las necesidades de las instituciones y de quienes hacen posible la educación en el municipio.