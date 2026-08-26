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Coahuila

Reconocimiento a docentes: Javier Flores Rodríguez en San Buenaventura

El alcalde Javier Flores Rodríguez destaca el compromiso de los docentes en la educación de los jóvenes.

Por Staff / La Voz - 26 agosto, 2026 - 06:36 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido por algunas instituciones educativas del municipio para saludar y reconocer a las maestras y maestros durante la semana de planeación escolar, previo al inicio del nuevo ciclo educativo.

      Durante la visita, el edil destacó el esfuerzo, compromiso y dedicación que diariamente ponen los docentes en la formación de las niñas, niños y jóvenes de San Buenaventura, y les hizo entrega de un presente con artículos de apoyo para sus actividades durante la semana del Consejo Técnico Escolar.

      "Sabemos del esfuerzo y compromiso que ponen todos los días en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes", expresó el alcalde Javier Flores Rodríguez.

       

      El presidente municipal señaló que durante los próximos días continuarán visitando más instituciones educativas para escuchar de manera directa las necesidades de las maestras y maestros, además de coordinar acciones de apoyo para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones escolares.

      Asimismo, agradeció por trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento en su campaña de limpieza a escuelas donde funcionarios asisten a las brigadas y las comunidades educativas logran fortalecer los protocolos de limpieza, seguridad y contribuir a que las escuelas se encuentren en las mejores condiciones para recibir a las y los estudiantes.

      "Seguiremos visitando más instituciones, saludando y escuchando a nuestras maestras y maestros para ponernos también al orden de apoyarles en la limpieza de sus instalaciones y los protocolos de seguridad", afirmó.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Buenaventura refrenda su respaldo al sector educativo y mantiene una atención cercana a las necesidades de las instituciones y de quienes hacen posible la educación en el municipio.

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