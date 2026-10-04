Instalan señalización en Valle del Campestre

SAN BUENAVENTURA, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y atender solicitudes de la población, el Ayuntamiento de San Buenaventura instaló nomenclaturas viales en el fraccionamiento Valle del Campestre.

Acciones de la autoridad

Los trabajos, ejecutados en coordinación por las direcciones de Obras Públicas y Transporte y Vialidad, contemplaron la colocación de cinco letreros correspondientes a las calles Ébano, Mezquite, Retama, Encino y Sabino. La obra dio respuesta a peticiones ingresadas por los colonos en las mesas de atención ciudadana.

Impacto en la comunidad

El alcalde Javier Flores Rodríguez acudió a supervisar las labores de señalización y afirmó que su administración dará seguimiento a las gestiones comunitarias que optimicen la localización de domicilios, la movilidad vial y la eficiencia de los servicios públicos en el municipio.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Julio Ríos, y el director de Transporte y Vialidad, Jesús Garza, coordinaron las cuadrillas operativas encargadas del montaje de las estructuras de identificación en el sector habitacional.