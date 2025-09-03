Colecta exitosa de útiles escolares para la niñez en San Buenaventura

Con el propósito de apoyar a la niñez y garantizar su regreso a clases con las herramientas necesarias, la Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Martha "Tita" Herrera, visitó San Buenaventura para realizar la entrega de útiles escolares en distintos planteles educativos, acompañada por el alcalde Javier Flores Rodríguez.

La procuradora destacó que la colecta de útiles escolares iniciada durante las vacaciones de verano fue un éxito gracias a la participación de la sociedad civil, el sector privado y los alcaldes de la Región Centro, quienes se sumaron con entusiasmo a esta causa. Incluso dependencias como Seguridad Pública participaron en la donación de mochilas, demostrando que la solidaridad no tiene límites. "Es una lucha de voluntades que tenemos que dar cada uno desde nuestra trinchera para mejorar los entornos de nuestras niñas, niños y adolescentes", expresó.

Herrera explicó que las mochilas y útiles se prepararon de acuerdo con los grados escolares de cada estudiante. "No echamos útiles por echar, sino que cuidamos que fueran apegados a sus listas escolares para que realmente sean funcionales", señaló. Además, resaltó que el equipo de la Procuraduría revisó cuidadosamente cada paquete, con el fin de garantizar que los artículos entregados sean de provecho para las y los alumnos.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a la procuradora por su empeño en gestionar bonitas mochilas para los estudiantes y reconoció también el esfuerzo de los equipos que hicieron posible este reto. "Veo los rostros de los niños felices porque reciben no solo una mochila, sino un complemento escolar que realmente necesitan. Agradezco a la Procuradora de PRONNIF y a la directora del DIF San Buenaventura, Ilse Lozano, porque no descansan en buscar formas de ayudar a quienes más lo requieren", expresó el edil.