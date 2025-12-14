Contactanos
Javier Jiménez Trinidad confirma propuesta de aumento en tarifas de transporte

Los concesionarios del transporte colectivo en Sabinas buscan un equilibrio entre sus costos operativos y la economía de las familias que dependen del servicio. La propuesta será presentada formalmente al cabildo para su análisis.

Por Carlos Macias - 14 diciembre, 2025 - 08:49 p.m.
      SABINAS, COAH.- Ante el aumento al salario mínimo en un 13% y con ello la respuesta natural del mercado a aumentar precios de productos y servicios, concesionarios del transporte colectivo combis, analizan la posibilidad de proponer un aumento a su tarifa, confirmó Javier Jiménez Trinidad. Jiménez Trinidad recordó que la tarifa vigente no ha sido modificada desde 2022, pese al incremento en los gastos de operación, como combustibles y refacciones.

      Propuesta de aumento de tarifa

      En este sentido, consideró necesario presentar la propuesta de aumento para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones en la movilidad de los usuarios. El concesionario explicó que la solicitud será entregada de manera formal a las autoridades municipales, quienes deberán turnarla al cabildo para su análisis y eventual aprobación. Subrayó que será este órgano de gobierno el que determine si procede o no el ajuste en la tarifa.

      Expectativa en la comunidad

      De acuerdo con Jiménez, el objetivo es que el incremento refleje las condiciones actuales de operación sin afectar de manera desproporcionada a los usuarios. Señaló que se busca un equilibrio entre la necesidad de los transportistas y la economía de las familias que dependen del servicio. La propuesta ha generado expectativa entre los habitantes de Sabinas, quienes aguardan la decisión del municipio y cabildo. En los próximos días se espera que las autoridades locales emitan una postura oficial respecto a la solicitud presentada por los concesionarios del transporte colectivo.

