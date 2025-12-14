Lesionados en choque de vehículos en Ramos Arizpe: detalles del accidente

Ramos Arizpe, Coahuila.— Un accidente automovilístico se registró la mañana de este domingo sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del kilómetro 3, frente a la gasolinera Los Cedros, donde dos vehículos particulares colisionaron de frente.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Dodge Stratus color blanco intentó incorporarse a la estación de servicio sin advertir la cercanía de otro vehículo que circulaba por la vía, lo que derivó en el impacto.

Detalles confirmados

La segunda unidad involucrada fue un Chevrolet Corsa blanco que se desplazaba con dirección de Ramos Arizpe a Saltillo. A consecuencia del choque, dos personas que viajaban como copilotos en este vehículo resultaron con lesiones leves.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria, trasladando a los lesionados al Hospital General de Zona No. 88 del IMSS en código amarillo. Ambos se encontraban conscientes y estables, presentando uno de ellos molestias en la zona cervical.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Preventiva Municipal se hicieron cargo del resguardo del área y realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.