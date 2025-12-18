Jesús Flores entrega cobertores térmicos a familias vulnerables en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— Ante las bajas temperaturas registradas en la región, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, en coordinación con el DIF San Buenaventura, llevó a cabo la entrega de cobertores térmicos a familias en situación vulnerable que habitan en la periferia del municipio.

Estas acciones marcan el inicio de la campaña de apoyo invernal, con el objetivo de brindar abrigo y protección a las y los sambonenses más afectados por el frío, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar de las familias.

Durante las visitas domiciliarias, el alcalde y el equipo del DIF también realizaron la entrega de sillas de ruedas a personas con necesidades especiales de movilidad, atendiendo de manera directa las solicitudes ciudadanas.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por la cercanía y sensibilidad de las autoridades municipales, destacando que este contacto directo permite una atención más humana y efectiva a sus necesidades.

Acompañado por la directora del DIF, Ilse Lozano, el alcalde Javier Flores y su equipo recorrieron diversas colonias de la ciudad, donde atendieron reportes ciudadanos relacionados con la falta de abrigo, además de escuchar y canalizar distintas peticiones planteadas directamente a la primera autoridad municipal.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Buenaventura y el DIF Municipal cierran el año por el bien de trabajar de cerca con la ciudadanía, priorizando el apoyo a quienes más lo necesitan, especialmente en esta temporada invernal.