Sara Pérez refuerza la seguridad en Frontera: C2 será prioridad

FRONTERA, COAHUILA.- El fortalecimiento del Centro de Control y Comando (C2) será una prioridad para mantener a Frontera como un municipio seguro, aseguró la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, al garantizar que durante el resto de 2025 y a lo largo de su administración este tema se mantendrá como uno de los ejes centrales en materia de seguridad.

La presidenta municipal señaló que se trabaja de manera permanente en el uso de la inteligencia para mejorar las estrategias de vigilancia, no solo en beneficio de los fronterenses, sino también de la región Centro, acciones que se desarrollan de la mano del gobernador del estado.

"Seguimos avanzando, mañana tengo la visita en el C2 para ir a ver exactamente cómo está funcionando, necesito verlo para luego invitar a más personas y que se den cuenta cómo está funcionando", expresó la alcaldesa, al destacar la importancia de conocer a fondo la operatividad del sistema.

Pérez Cantú destacó que para lograr una mejor vigilancia es fundamental la participación ciudadana, especialmente a través de los grupos de WhatsApp, donde los habitantes realizan denuncias y reportes que permiten a las autoridades actuar de manera oportuna.

Añadió que, atendiendo solicitudes directas de los comisariados, también se ha reforzado la vigilancia en los ejidos de Frontera, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las comunidades rurales del municipio.