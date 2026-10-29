San Buenaventura celebra el Día de Muertos con desfile de Catrinas

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura realizó el primer desfile de Catrinas y Catrines, donde familias y participantes dieron vida a una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana: el Día de Muertos.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez reconoció y felicitó el entusiasmo de las y los sambonenses que se sumaron a esta actividad, destacando la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural del municipio.

Durante el evento se contó con la participación de la directora de Educación y Cultura, Mtra. Mayra Elizabeth Barrientos Sandoval, así como de la reina de San Buenaventura edición 2026, María Fernanda Palos, y la princesa Marifer Boone. También se reconoció a los adultos mayores del DIF, con la participación de su reina, Sra. Magda García, y su princesa, Sra. Olga Ale Sánchez, quienes formaron parte de esta celebración que honra la experiencia, alegría y legado de nuestros adultos mayores.

Como parte del programa artístico y cultural, se presentaron las alumnas del ballet folclórico Luna Nueva, de la Casa de la Cultura, bajo la dirección de la profesora Juana María, quienes ofrecieron un mosaico revolucionario. La música también estuvo presente con el grupo avanzado de guitarra, dirigido por el profesor David Zúñiga, que interpretó la tradicional canción La Llorona, además del grupo de teclado a cargo del profesor Omar Romo, con la participación musical Tumbas, tumbas.

El alcalde Javier Flores, junto a su esposa Niria Isabel Ayala, se dijo muy contento por ver que los ciudadanos se unen a la convivencia familiar, el talento artístico y el orgullo por las costumbres mexicanas.