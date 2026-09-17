San Buenaventura celebra el 216 aniversario de la Independencia con desfile cívico-militar

San Buenaventura, Coah.- Con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos, docentes, autoridades municipales y elementos del Ejército Mexicano, San Buenaventura conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico-militar.

El programa cívico estuvo a cargo de la Escuela Primaria 16 de Septiembre, cuyos alumnos y docentes participaron en la ceremonia conmemorativa, resaltando la importancia de mantener vivas las fechas que forman parte de la historia y la identidad nacional.

Posteriormente, se llevó a cabo el desfile por las principales calles del municipio, donde participaron todas las escuelas primarias de San Buenaventura, así como el Centro de Atención Múltiple (CAM), la Escuela Secundaria Andrés S. Viesca, el CECyTEC "Francisco Coss", el CBTA 209 y el CEUC.

Las y los estudiantes dieron muestra de entusiasmo y disciplina al participar con vestuarios alusivos a la Independencia, uniformes deportivos y tablas rítmicas, ofreciendo un colorido recorrido que fue acompañado por familias sambonenses.

El presidente municipal, Jesús Javier Flores Rodríguez, encabezó el contingente acompañado de su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, presidenta honoraria del DIF Municipal; el Prof. José Luis Terrazas Ramírez, secretario del Ayuntamiento; regidora de educación Luisa María García e integrantes del Honorable Cabildo y la directora de Educación, Mtra. Mayra Barrientos.

Como parte de los actos conmemorativos, integrantes del Honorable Cabildo de San Buenaventura realizaron una guardia de honor ante el busto de Miguel Hidalgo, ubicado frente a la Presidencia Municipal, en memoria del llamado Padre de la Patria y como símbolo del inicio del movimiento independentista.

El desfile contó también con la participación del Ejército Mexicano, a través del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Múzquiz, cuya presencia dio realce al acto cívico y refrendó la coordinación entre las instituciones.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la participación de todas las instituciones educativas y reconoció el esfuerzo de estudiantes, maestros y padres de familia, quienes hicieron posible una jornada de orgullo nacional y convivencia familiar.

Asimismo, señaló que la presencia y colaboración del Ejército Mexicano representa la suma de esfuerzos institucionales en favor de las familias de San Buenaventura, particularmente mediante acciones coordinadas que contribuyen a preservar la seguridad y tranquilidad de los sambonenses.

Entre banderas, música, uniformes y representaciones alusivas a la historia nacional, San Buenaventura celebró el orgullo de ser México, fortaleciendo entre las nuevas generaciones los valores cívicos y el respeto por nuestra historia.