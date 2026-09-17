Simulacro de evacuación en TecNM-Saltillo: 4,500 personas participaron

SALTILLO, COAH.- Más de 4 mil 500 estudiantes, docentes y personal no docente del Tecnológico Nacional de México (TecNM)-Saltillo fueron evacuados este 17 de septiembre durante un simulacro con hipótesis de amenaza de bomba.

El ejercicio inició a las 9:00 horas con la activación del código rojo en cuatro áreas de la institución: oficinas administrativas, edificio principal, campus Miravalle y campus Boillot o Elite. La comunidad fue trasladada al estadio Carlos Roldán Sanders, establecido como punto de reunión.

El reporte final, presentado por Juan Carlos Garay, responsable de la Unidad Interna de Protección Civil "Juan de la Cruz", indicó que la evacuación de las áreas se realizó en tres minutos y que el operativo completo, hasta la concentración en el estadio, tomó 15 minutos. No se registraron personas lesionadas.

El escenario contempló llamadas de alerta desde un día antes del ejercicio, las cuales continuaron durante la mañana del simulacro. Ante la supuesta amenaza, la Unidad Interna de Protección Civil activó los protocolos de respuesta y evacuación.

La hipótesis incluyó la presencia de un artefacto explosivo en el Centro de Información del Tecnológico. Como parte del ejercicio, una unidad de apoyo del Ejército Mexicano localizó y desactivó el supuesto dispositivo.

En las acciones participaron también Bomberos y Protección Civil municipal, junto con los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil "Juan de la Cruz".

El operativo contó con 230 brigadistas de las áreas de Búsqueda y Salvamento, Evacuación, Contra incendios y Primeros auxilios. Los equipos están integrados por estudiantes y personal docente y no docente del Tecnológico.

El objetivo del ejercicio fue fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante una eventual emergencia o desastre, así como reforzar la cultura de prevención y Protección Civil.

Juan Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Saltillo, destacó la participación de estudiantes y personal docente y administrativo, y reconoció la coordinación mostrada durante el ejercicio.

La directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, encabezó el evento y agradeció la participación de estudiantes, trabajadores, brigadistas y corporaciones de emergencia. Al concluir, instruyó el regreso a las actividades académico-administrativas.

La Unidad de Protección Civil del TecNM-Saltillo inició actividades en 2013 y mantiene capacitación permanente para su comunidad.

El ejercicio se realizó en el marco de las actividades relacionadas con la conmemoración de la formación de la Unidad de Protección Civil Federal, posterior a los acontecimientos del sismo de 1985.

El TecNM-Saltillo informó que se sumó a las actividades previas al Segundo Simulacro Nacional de 2026, convocado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil.