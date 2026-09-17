Javier Díaz González intensifica pavimentación y seguridad en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para cerrar el año se intensificará el trabajo en pavimentación y bacheo en los principales bulevares y en las colonias de la ciudad.

Asimismo, el presidente municipal instruyó que se refuercen las estrategias de seguridad al interior de las colonias y se mantenga la mejora continua en los servicios públicos.

Al encabezar una reunión de gabinete con directores y directoras municipales, el presidente municipal destacó que el objetivo principal de todas estas acciones es mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Asimismo, instruyó a las dependencias correspondientes salvaguardar la conservación de la Sierra de Zapalinamé y parar cualquier construcción que se quiera realizar en la zona. "No toleraremos invasiones a la cota 1,800, estaremos muy atentos ante quienes busquen realizar cualquier tipo de construcción, fraccionamiento o invasión de asentamientos humanos en esta zona", refirió.

Durante la reunión de gabinete, Javier Díaz González instruyó además a las y los directores municipales dar puntual seguimiento al tema de transparencia y uso eficiente de los recursos en sus diferentes áreas.

Mencionó que, rumbo al cierre del año, se trabajará para mantener la buena operación del programa de transporte público Aquí Vamos Gratis, para seguir beneficiando a la población que ha tenido ahorros importantes en el tema de movilidad.

Díaz González instruyó también a las áreas correspondientes mantener los trabajos que se han venido realizando con las brigadas de Aquí Andamos, que todos los días llevan a cabo labores de limpieza y embellecimiento por todos los sectores de la ciudad.