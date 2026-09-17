Mujer resulta atropellada en Saltillo tras discusión con su pareja

SALTILLO, Coah.- Una mujer de 30 años resultó atropellada la mañana de este jueves durante una discusión con su pareja, quien presuntamente la empujó mientras realizaba una maniobra en reversa para retirarse del domicilio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Tlaxcaltecas, en la colonia Anáhuac, donde posteriormente se solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la versión de la afectada, identificada como Ruth, el conflicto comenzó luego de que su pareja le impidiera revisar su teléfono celular. Ambos habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche anterior.

La discusión pasó de los insultos a un forcejeo, según relató la mujer. En medio del altercado, su pareja decidió retirarse de la vivienda para terminar con el conflicto.

Ruth señaló que, cuando el hombre realizaba una maniobra en reversa con el vehículo para salir del lugar, presuntamente la empujó. La mujer fue alcanzada por el automóvil y resultó afectada por el incidente.

Tras el atropellamiento, se reportó lo ocurrido a las autoridades. Al sitio acudió personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), cuyos elementos tomaron conocimiento del caso y recabaron la información proporcionada por la afectada.

Los oficiales orientaron a Ruth sobre el procedimiento que podía seguir y le recomendaron presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, a fin de que los hechos sean investigados.