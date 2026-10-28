San Buenaventura celebra el Concurso Municipal de Alebrijes Monumentales con gran participación

San Buenaventura, Coah.– Con una destacada participación de artesanos locales y obras llenas de color, creatividad e identidad, se llevó a cabo el primer Concurso Municipal de Alebrijes Monumentales, como parte de las actividades del Festival de Día de Muertos 2026, organizado por el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Educación y Cultura.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez expresó su satisfacción por la respuesta de los participantes y reconoció el talento, la dedicación y el entusiasmo de quienes se sumaron a esta iniciativa para fortalecer las tradiciones, impulsar la creatividad y promover las expresiones artísticas de la comunidad.

El concurso reunió a artesanos, piñateros y creadores que presentaron piezas originales elaboradas con diferentes materiales, destacando por sus diseños monumentales y por incorporar elementos representativos de la historia, la cultura y las tradiciones de San Buenaventura.

Entre las participantes destacó Gaby Barrientos, vecina de la colonia San Andrés, quien obtuvo el primer lugar con su alebrije denominado "Torito laboris", una obra que reúne símbolos emblemáticos del municipio.

La creadora explicó que, debido a su trabajo en la elaboración de piñatas, tuvo que realizar gran parte de la pieza en aproximadamente un día y medio. Sin embargo, logró plasmar elementos que representan el orgullo y la identidad de San Buenaventura.

Su alebrije incorpora referencias al santo patrono y la iglesia, los matlachines, los toros que antiguamente distinguían a la localidad, las aguas termales, la piedra utilizada en construcciones tradicionales, el quiosco, la fuente, el arco de bienvenida y productos representativos de la región, como la nuez y las espigas de trigo.

Gaby Barrientos destacó que su intención fue reunir en una sola obra parte de la riqueza cultural, las tradiciones y el trabajo de los habitantes de San Buenaventura.

Yesenia Zamora de La Cruz, vecina de la colonia Solidaridad, obtuvo el segundo lugar en monumental toro pintando el arco de entrada a San Buenaventura y la iglesia, además de incorporar símbolos vinculados con las cabalgatas y las tradiciones locales.

La participante compartió que desde 2020 se dedica a elaborar piñatas desde su hogar y que su experiencia previa en la creación de un alebrije de grandes dimensiones para alumnos del CECyTEC la motivó a inscribirse en esta primera edición del concurso.

Asimismo, Nancy Espino Martínez obtuvo el tercer lugar; presentó un corcel elaborado y pintado a mano, inspirado en la majestuosidad de los caballos y en la importancia que tienen estos animales dentro de las tradiciones del municipio, particularmente en sus reconocidas cabalgatas.

En su obra incluyó detalles alusivos a la iglesia y elementos que evocan las costumbres de la localidad. La creadora, quien también realiza piñatas, artesanías, peinados y maquillaje, reconoció la importancia de abrir espacios para que los artistas y emprendedores locales puedan mostrar su trabajo.

Las participantes coincidieron en que este tipo de concursos permite dar a conocer las habilidades de la comunidad, reconocer el tiempo y esfuerzo que implica cada creación y motivar a más personas a preservar las tradiciones mediante el arte.

La evaluación de las obras estuvo a cargo de la maestra Argelia Rodríguez, el maestro Víctor de la Cruz López y el ingeniero Horacio Domínguez, historiador de San Buenaventura, quienes tuvieron la responsabilidad de valorar las propuestas participantes y su aportación artística y cultural.

El concurso contempló premios económicos de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil pesos para el segundo y mil pesos para el tercero, además del reconocimiento especial "Alebrije Identidad San Buenaventura", destinado a la obra que mejor representara la historia, cultura, flora, fauna o tradiciones del municipio.

El Concurso Municipal de Alebrijes Monumentales marcó el inicio de las actividades del Festival de Día de Muertos 2026 en San Buenaventura, una celebración que promueve el orgullo por las raíces y la identidad de sus habitantes.