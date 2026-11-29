San Buenaventura, Coah.– Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y protección de las familias, el Ayuntamiento de San Buenaventura entregó tres nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública, unidades enviadas por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como parte de su respaldo a la seguridad de los municipios.

El alcalde, Jesús Javier Flores Rodríguez, encabezó la entrega, acompañado del director de Seguridad Pública, licenciado Christian Rolando Venegas Burciaga; integrantes del Cabildo, representantes del sector empresarial y comercial, así como autoridades y ciudadanos.

Durante el evento, el director de Seguridad Pública presentó las características del nuevo equipamiento y destacó que las unidades permitirán fortalecer los recorridos de vigilancia en los diferentes sectores y colonias de San Buenaventura, ampliando la capacidad de respuesta de los elementos policiales.

Asimismo, dio a conocer que, por primera vez, el municipio realizó una adquisición de armamento nuevo para la corporación, con el objetivo de renovar equipo que ya presentaba antigüedad y fortalecer las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones.

Detalló que se adquirieron seis armas cortas calibre 9 milímetros, marca Glock, modelo 17, generación cuatro, cada una con tres cargadores, así como tres fusiles de asalto calibre 5.56 x 45 milímetros, marca IWI, modelo Galil, de origen israelí, con cinco cargadores cada uno.

El funcionario agradeció al alcalde por impulsar esta adquisición, al considerar que representa un avance importante en el fortalecimiento de la corporación y en las condiciones de trabajo de los elementos.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega simbólica de llaves y el encendido de las torretas, marcando la incorporación oficial de las tres unidades a las labores de vigilancia y prevención en el municipio.

En representación del sector empresarial y comercial, Carlos Romeo Falcón reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Javier Flores Rodríguez, destacando la importancia de mantener la coordinación entre autoridades y ciudadanía para preservar la tranquilidad.

Compartió que, durante sus recorridos por carreteras y brechas de distintos municipios de Coahuila, ha constatado la presencia y vigilancia de las corporaciones estatales y municipales, acciones que contribuyen a la prevención y seguridad de la población.

En su mensaje, el presidente municipal Jesús Javier Flores Rodríguez agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el envío de las tres patrullas y reiteró que su administración continuará trabajando y gestionando recursos para fortalecer las instituciones municipales.

“Podemos tenerlo todo, pero si no tenemos seguridad, no podemos disfrutar lo que trabajamos día con día y el esfuerzo que hacemos por nuestras familias”, expresó.

El alcalde señaló que contar con un municipio ordenado, tranquilo y en paz requiere tanto del compromiso de las autoridades como del trabajo coordinado de la sociedad, por lo que su gobierno seguirá proporcionando las herramientas necesarias a los diferentes departamentos para que puedan cumplir con sus responsabilidades.

También reconoció la labor de los elementos de Seguridad Pública, quienes diariamente trabajan para mantener la tranquilidad y protección de las familias de San Buenaventura.