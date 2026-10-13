Jóvenes de San Buenaventura reciben capacitación en costura automotriz

San Buenaventura, Coah.– Ante la oportunidad de acercar nuevas capacitaciones para el desarrollo de habilidades y empleo a los jóvenes del municipio de San Buenaventura, se llevó a cabo la presentación de resultados en el vagón formativo de ICATEC.

En visita a los alumnos, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez asistió a una clase del curso de costura automotriz, donde saludó a los participantes y a la instructora Verónica, del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

Durante el recorrido, el presidente municipal conoció los avances de la capacitación, impartida de lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la que participaron 10 jóvenes de San Buenaventura.

A través de este curso, los alumnos adquirieron conocimientos y herramientas para desarrollar habilidades en el área de costura automotriz, un oficio que representa oportunidades laborales en distintas empresas del sector industrial.

Como resultado de esta preparación, los participantes fueron vinculados con las empresas Adient y Technotrim, gracias al convenio de colaboración firmado meses atrás, y actualmente cuentan con propuestas laborales que les permitirán incorporarse al ámbito productivo.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones son posibles mediante el convenio establecido con ICATEC, a través del cual se coordinan esfuerzos para acercar capacitación especializada a la población. Asimismo, el Ayuntamiento apoyó con el material necesario y el pago de las inscripciones, por lo que el curso se ofreció de manera totalmente gratuita para los alumnos.