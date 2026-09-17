Jesús Javier Flores Rodríguez encabeza el Grito de Independencia en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Una noche de patriotismo y convivencia familiar vivió San Buenaventura al conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde, Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez, quien dirigió el tradicional Grito de Independencia ante cientos de familias reunidas en la Plaza Principal.

La celebración inició con un programa artístico y cultural que resaltó la riqueza de las tradiciones mexicanas.

Con entusiasmo y fervor patrio, el presidente municipal Javier Flores Rodríguez recordó a los héroes que dieron libertad a la nación y convocó a los presentes a honrar el legado histórico que dio origen a México como país independiente. Al unísono, las familias sambonenses respondieron con orgullo a cada una de las arengas que culminaron con el tradicional: ¡Viva Coahuila! ¡Viva San Buenaventura! ¡Viva México!

Al concluir el acto solemne, un espectacular show de pirotecnia iluminó el cielo de San Buenaventura, llenando de color y emoción la noche mexicana.

El público disfrutó durante la noche mexicana de la presentación del Ballet Folklórico Meztli, dirigido por el profesor Manuel Garza, con el espectáculo "Al Son de México", un recorrido por diversas regiones del país a través de la danza, la música y el colorido de nuestras expresiones culturales.

Asimismo, la joven María Fernanda cautivó a los asistentes con su talento y extraordinaria voz, contribuyendo al ambiente festivo que caracterizó esta importante fecha para todos los mexicanos.

El acto protocolario fue dirigido por el secretario del Ayuntamiento, Prof. José Luis Terrazas Ramírez, quien realizó la lectura del Acta de Independencia, documento histórico que simboliza la consumación de los ideales de libertad, soberanía y unidad nacional.

La participación del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado de Múzquiz, Coahuila, fue muy valorada por los asistentes por dar realce al acto cívico en la entrega del Lábaro Patrio al alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, para dar el Grito de Independencia.

Después de la espectacular pirotecnia se dio paso al gran baile popular amenizado por La Sonora Dinamita de Anaidita.