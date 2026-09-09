Jesús Javier Flores Rodríguez apoya a competidoras en Olimpiadas de Oro 2026

El alcalde Lic. Jesús Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, felicitaron a las señoras Juana Catalina Cárdenas Cázares y María del Refugio Mora Quiara por su destacada participación en las Olimpiadas de Oro 2026, celebradas en Apizaco, Tlaxcala, donde representaron con orgullo a San Buenaventura y al estado de Coahuila en esta importante convivencia nacional para personas adultas mayores.

Las autoridades municipales entregaron arreglos florales y un reconocimiento por el entusiasmo, compromiso y dedicación de ambas participantes, quienes se convirtieron en un ejemplo de perseverancia y alegría para la comunidad, demostrando que la edad no es un límite para seguir aprendiendo, compitiendo y disfrutando nuevas experiencias.

La señora María del Refugio Mora Quiara, vecina de la colonia Lindavista, compartió su felicidad por haber vivido esta experiencia en Tlaxcala, donde participó en la disciplina de lotería. Previamente obtuvo el primer lugar en la etapa regional celebrada en Castaños y posteriormente ganó la fase estatal en Torreón, lo que le permitió representar a Coahuila en la competencia nacional. Asimismo, agradeció al alcalde Javier Flores y a la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, por el apoyo brindado para hacer posible su participación.

Por su parte, la señora Juana Catalina Cárdenas Cázares, originaria del ejido 8 de Enero y con más de 50 años de matrimonio con un sambonense de la colonia Eulalio Gutiérrez, participó en la disciplina de memorama. Comentó que fue una experiencia muy enriquecedora, ya que tuvo la oportunidad de convivir y conocer a personas de distintos estados de la República Mexicana, fortaleciendo los lazos de amistad y el intercambio de experiencias entre adultos mayores.