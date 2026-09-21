Instalan luminarias LED en colonia Ejidal de San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— Con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de las calles, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez puso en marcha la instalación de luminarias en la colonia Ejidal, donde durante esta semana se colocarán poco más de 30 lámparas LED.

El director de Alumbrado Público informó que serán instaladas un total de 38 luminarias LED de 100 watts, con lo que se busca mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en este sector.

Durante el arranque de estos trabajos, Armando Guajardo, vecino de la colonia Ejidal, agradeció a las autoridades municipales por atender una de las principales necesidades planteadas por los habitantes. Recordó que durante una de las visitas realizadas como parte de los programas de limpieza y atención a las colonias, los vecinos expusieron la necesidad de contar con una mejor iluminación, gestión que posteriormente fue atendida por el Ayuntamiento.

Guajardo destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con el mejoramiento de los espacios públicos, la rehabilitación de las calles y el fortalecimiento de la seguridad para las familias de San Buenaventura.