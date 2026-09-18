Se suma IP a marcha por venta de AHMSA

La iniciativa privada se sumará este sábado a la marcha convocada por ex trabajadores de Altos Hornos de México, en respaldo a su exigencia de una solución al proceso de venta de la empresa.

Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, indicó que algunos representantes del sector participarán de manera solidaria en la movilización, al considerar que la situación de AHMSA afecta no solo a los trabajadores, sino a familias y distintos sectores de la región Centro. "Es una gran oportunidad para solidarizarnos precisamente con la base trabajadora, con los extrabajadores de Altos Hornos de México".

Medina Martínez destacó los vínculos que durante años se han generado entre empresarios y trabajadores, así como las relaciones de amistad entre integrantes del sector privado y ex obreros de la siderúrgica. El representante del sector empresarial reconoció el trabajo y la lucha que durante estos años han mantenido los ex trabajadores en espera de una solución al conflicto de Altos Hornos de México.

Consideró que la participación puede ampliarse a otros sectores, a la sociedad en general, al mencionar que la crisis de AHMSA afectó a todos y debemos unirnos en busca de una solución. "Yo siento que está abierto, está abierto para sumarnos a esta marcha. Ojalá parte de la sociedad civil de nuestra entidad los acompañe".

La marcha se realizará seis días antes de la subasta de AHMSA y Minera del Norte, que se tiene programada para el próximo 25 de septiembre, en un momento de expectativa entre los trabajadores por el avance del proceso de venta.