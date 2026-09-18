Pasajeros de Monclova varados en Querétaro por avería de autobús

Lo que comenzó como un viaje para disfrutar de los festejos patrios en Puebla terminó en una madrugada de incertidumbre para 29 pasajeros de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, quienes quedaron varados durante casi cuatro horas en una carretera de San Juan del Río, Querétaro.

Los viajeros contrataron el tour con la agencia Turismo Marines, del municipio de Castaños, cuyo paquete incluía transporte y estancia en Puebla para participar en las celebraciones patrias.

El grupo permaneció en Puebla desde el día 14 y emprendió el regreso el jueves 17 a las 18:00 horas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, el autobús presentó averías y tuvo que detenerse en plena carretera.

Nidia Villarreal, una de las pasajeras afectadas, relató que permanecieron detenidos hasta aproximadamente las 3:30 de la madrugada, en medio de la oscuridad, el calor y el tránsito constante de tráileres. Señaló que durante ese periodo no recibieron atención por parte de los responsables del viaje. De acuerdo con su relato, la encargada del grupo no quiso despertar a los propietarios de la agencia para informarles sobre la situación.

Villarreal explicó que viajó junto con ocho compañeras dedicadas a la pastelería, mientras que los demás pasajeros pertenecían a otros grupos que también contrataron el servicio. La afectada señaló directamente a Lucero, administradora del viaje, y Rosy Jasso, coordinadora, por la falta de atención ante la avería y por informarles que otro autobús acudiría a recogerlos, situación que, afirmó, no ocurrió.

"Mi hermano acudió a la agencia en Castaños para preguntar y le dijeron que no se había enviado nada", expresó.

A las 3:30 de la madrugada, el autobús reanudó el trayecto, aunque los pasajeros señalaron que continúa presentando fallas y avanza a una velocidad considerablemente menor a la esperada. De acuerdo con los viajeros, la unidad circula aproximadamente a 40 kilómetros por hora, mientras que el conductor asegura que mantiene una velocidad de 70 kilómetros por hora.

Los pasajeros manifestaron preocupación porque la unidad no fue reparada antes de continuar el viaje y debe compartir la carretera con tráfico pesado que circula a mayor velocidad y los rebasa constantemente. Salvo dos pasajeras, el resto de los viajeros expresó su inconformidad y molestia por el servicio recibido de Turismo Marines.

Los afectados adelantaron que, una vez que lleguen a salvo a sus ciudades de origen, presentarán una demanda contra la agencia por las condiciones en que se realizó el regreso.