Cuatro Ciénegas: Jorge Romero Herrera denuncia promesas incumplidas de Morena

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, lanzó fuertes críticas contra el gobierno federal durante su visita a Cuatro Ciénegas, donde aseguró que en el país "la justicia depende del color partidista" y acusó a Claudia Sheinbaum Pardo de respaldar a políticos de Movimiento Regeneración Nacional señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante un encuentro político en apoyo a candidatos locales, el líder panista afirmó que el verdadero "fuero" en México es pertenecer a Morena. "Si eres una gobernadora panista que combate al crimen, prácticamente te sentencian públicamente desde la mañanera. Pero si una corte en Estados Unidos señala a un gobernador de Morena, entonces hay respaldo absoluto", expresó.

Romero sostuvo que el país atraviesa una grave crisis de inseguridad y reprochó que muchas de las promesas hechas por Morena no se cumplieron. "Prometieron acabar con la violencia, crecer económicamente y tener un sistema de salud como Dinamarca. Siete años después, el país vive otra realidad", señaló.

El dirigente también cuestionó los casos de corrupción atribuidos a funcionarios del partido guinda y aseguró que México enfrenta riesgos por la presunta infiltración del crimen organizado en la política. "Lo más grave es entregar el Estado mexicano al crimen. Eso es lo que tenemos que impedir", dijo ante simpatizantes.

En su discurso, destacó las condiciones de seguridad que actualmente se viven en Coahuila y aseguró que son resultado de gobiernos estatales que han trabajado en el combate a la delincuencia. "Aquí hubo tiempos muy duros y las cosas cambiaron por buenos gobiernos", comentó.

Finalmente, Jorge Romero llamó a los ciudadanos a respaldar a los candidatos del PAN en la próxima elección y pidió evitar que Morena llegue a tomar decisiones en la entidad. "No nos vamos a cansar de repetirlo: en Coahuila no debe entrar el cáncer llamado Morena", concluyó.